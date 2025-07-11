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11 июля 2025 в 23:01

Домашних за уши не оттащишь: сырная лепешка, которая готовится в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сырная лепешка из духовки покорит вас хрустящей корочкой и нежной тягучей начинкой с насыщенным молочным вкусом. Домашних за уши не оттащишь от этой вкуснятины.

Рецепт: смешайте 200 г муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, 0,5 ч. л. соды и щепотку соли в эластичное тесто. Раскатайте в круг толщиной 5 мм, посыпьте 150 г тертой смеси сыров (моцарелла + чеддер), оставив 2 см до края. Заверните края конвертом, защипните и снова слегка раскатайте. Выпекайте 15 минут при 200 °C, затем смажьте сливочным маслом.

Горячая лепешка буквально «поет» при разрезании, обнажая нити расплавленного сыра, а золотистая корочка добавляет приятную хрусткость. Подавайте с зеленью или медом для контраста вкусов — это блюдо идеально для завтрака, ужина или внезапных гостей! Секрет успеха — не передержать в духовке, чтобы сыр остался сочным, а тесто не пересушилось.

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рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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