Рикотта в тефтельках? Просто попробуйте эту вкусноту! Готовлю такие митболы регулярно — семья сметает с тарелок

Эти фрикадельки — настоящая итальянская душа в вашей тарелке! Нежная рикотта делает куриный фарш невероятно сочным и воздушным, а сливочный соус с пармезаном и шпинатом создает тот самый богатый, насыщенный вкус, как в лучших ресторанах Тосканы.

800 г куриного фарша смешиваю с 200 г рикотты, 1 яйцом, 60 г панировочных сухарей, 1–2 измельченными зубчиками чеснока, 30 г тертого пармезана, 3 ст. л. измельченного шпината, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. базилика и черным перцем по вкусу. Формирую небольшие фрикадельки.

Обжариваю фрикадельки до золотистой корочки со всех сторон. Для соуса в той же сковороде обжариваю 2 измельченных зубчика чеснока и 5 листочков шпината. Добавляю 1 ст. л. муки, перемешиваю, затем вливаю 300 мл сливок. Добавляю 30 г тертого пармезана, солю и перчу по вкусу. Возвращаю фрикадельки в соус и томлю под крышкой 10–15 минут на медленном огне.

