Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 12:19

Рикотта в тефтельках? Просто попробуйте эту вкусноту! Готовлю такие митболы регулярно — семья сметает с тарелок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти фрикадельки — настоящая итальянская душа в вашей тарелке! Нежная рикотта делает куриный фарш невероятно сочным и воздушным, а сливочный соус с пармезаном и шпинатом создает тот самый богатый, насыщенный вкус, как в лучших ресторанах Тосканы.

800 г куриного фарша смешиваю с 200 г рикотты, 1 яйцом, 60 г панировочных сухарей, 1–2 измельченными зубчиками чеснока, 30 г тертого пармезана, 3 ст. л. измельченного шпината, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. базилика и черным перцем по вкусу. Формирую небольшие фрикадельки.

Обжариваю фрикадельки до золотистой корочки со всех сторон. Для соуса в той же сковороде обжариваю 2 измельченных зубчика чеснока и 5 листочков шпината. Добавляю 1 ст. л. муки, перемешиваю, затем вливаю 300 мл сливок. Добавляю 30 г тертого пармезана, солю и перчу по вкусу. Возвращаю фрикадельки в соус и томлю под крышкой 10–15 минут на медленном огне.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот салат — достойная замена оливье: готовим к Новому году вкусноту с копченой курицей — рецепт, который не подводит
Общество
Этот салат — достойная замена оливье: готовим к Новому году вкусноту с копченой курицей — рецепт, который не подводит
Люблю тефтели по этому рецепту, получается по-домашнему вкусно: со сметанно-томатной подливой
Общество
Люблю тефтели по этому рецепту, получается по-домашнему вкусно: со сметанно-томатной подливой
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
Семья и жизнь
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
Обжариваю стейк из телятины: королевское блюдо без углеводов!
Семья и жизнь
Обжариваю стейк из телятины: королевское блюдо без углеводов!
Если залежался сыр, превращаю его в нежную закуску — эти палочки обожает вся семья
Общество
Если залежался сыр, превращаю его в нежную закуску — эти палочки обожает вся семья
еда
тефтели
рецепты
мясо
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
В Приморье двое школьников заразились туберкулезом
Водитель грузовика снес мост и убил человека
Россиянка с сообщниками по хитрой схеме украла 241 млн рублей
«Просто болезнь победила»: названа причина смерти Лобоцкого
Актриса Рудова раскрыла свои критерии к избраннику
Полиция заинтересовалась подростками из Карачаево-Черкесии после драки
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Анатолия Лобоцкого
«Даже не здоровается»: биатлонистка высказалась о поведении коллеги
«Это подло»: Райдос обвинила коллег по «Битве сильнейших» в сговоре
Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд
Оператор БПЛА Царек в одиночку взял в плен троих бойцов ВСУ
Названы музыканты, которые получат Grammy за вклад в музыку
Скончался снимавшийся в «Молодежке» народный артист России
Романтическое путешествие на чужой машине закончилось уголовным делом
«Решил компенсировать»: боец ВСУ о насилии над жительницей Курской области
«Тарантул» на базе ИИ помог уничтожить группу украинских солдат в ДНР
Россия приравняла Швейцарию к другим странам коллективного Запада
Удар по позициям в Димитрове попал на видео
«Докторская», прощай! Готовим оливье с копченой колбасой — так вкуснее
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.