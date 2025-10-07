Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:30

Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство

Творожная запеканка без муки с манкой и молоком Творожная запеканка без муки с манкой и молоком Фото: Shutterstock/Fotodom

Творожная запеканка без муки с манкой и молоком ничем не уступает лакомству, приготовленному по классическому рецепту. Напротив, она получается очень нежной и вкусной. Рассказываем, как испечь творожное угощение.

Ингредиенты

  • Мягкий жирный творог — 300 г
  • Яйцо (С0 или С1) — 1 шт.
  • Молоко — 60 мл
  • Манная крупа — 1 ст. л. с горкой
  • Сахар белый — 1,5 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло сливочное — 10 г для смазывания формы

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Залейте манку молоком и оставьте набухать.

Творог порционно перетрите через сито. По консистенции он станет похож на кокосовую стружку.

Соедините творог с манкой, следом добавьте яйцо, сахар и соль. Перемешайте ингредиенты до однородности.

Смажьте форму для выпечки кусочком масла. Затем выложите в нее творожную массу, разровняйте.

Выпекайте от 40 до 60 минут в зависимости от особенностей духовки.

Запеканка готова!

Ранее мы поделились рецептом сырников по советскому ГОСТу.

Читайте также
От трещин до идеальной очистки: 4 профессиональных секрета варки яиц, о которых молчат повара
Общество
От трещин до идеальной очистки: 4 профессиональных секрета варки яиц, о которых молчат повара
Перед этой запеканкой невозможно устоять! Гречневая запеканка с грибами — просто и вкусно
Общество
Перед этой запеканкой невозможно устоять! Гречневая запеканка с грибами — просто и вкусно
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Общество
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Заливаю яблоки кипящим молоком. Этот пирог — объедение! Не шарлотка, а словно торт!
Общество
Заливаю яблоки кипящим молоком. Этот пирог — объедение! Не шарлотка, а словно торт!
Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом
Семья и жизнь
Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом
блюда
запеканка
запеканки
молоко
рецепты
творог
яйца
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.