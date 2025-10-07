Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство

Творожная запеканка без муки с манкой и молоком

Творожная запеканка без муки с манкой и молоком ничем не уступает лакомству, приготовленному по классическому рецепту. Напротив, она получается очень нежной и вкусной. Рассказываем, как испечь творожное угощение.

Ингредиенты

Мягкий жирный творог — 300 г

Яйцо (С0 или С1) — 1 шт.

Молоко — 60 мл

Манная крупа — 1 ст. л. с горкой

Сахар белый — 1,5 ст. л.

Соль — щепотка

Масло сливочное — 10 г для смазывания формы

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Залейте манку молоком и оставьте набухать.

Творог порционно перетрите через сито. По консистенции он станет похож на кокосовую стружку.

Соедините творог с манкой, следом добавьте яйцо, сахар и соль. Перемешайте ингредиенты до однородности.

Смажьте форму для выпечки кусочком масла. Затем выложите в нее творожную массу, разровняйте.

Выпекайте от 40 до 60 минут в зависимости от особенностей духовки.

Запеканка готова!

