Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство

Творожная запеканка без муки с манкой и молоком ничем не уступает лакомству, приготовленному по классическому рецепту. Напротив, она получается очень нежной и вкусной. Рассказываем, как испечь творожное угощение.
Ингредиенты
- Мягкий жирный творог — 300 г
- Яйцо (С0 или С1) — 1 шт.
- Молоко — 60 мл
- Манная крупа — 1 ст. л. с горкой
- Сахар белый — 1,5 ст. л.
- Соль — щепотка
- Масло сливочное — 10 г для смазывания формы
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
Залейте манку молоком и оставьте набухать.
Творог порционно перетрите через сито. По консистенции он станет похож на кокосовую стружку.
Соедините творог с манкой, следом добавьте яйцо, сахар и соль. Перемешайте ингредиенты до однородности.
Смажьте форму для выпечки кусочком масла. Затем выложите в нее творожную массу, разровняйте.
Выпекайте от 40 до 60 минут в зависимости от особенностей духовки.
Запеканка готова!
