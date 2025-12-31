Новый год — 2026
Надоело мясо, поэтому на Новый год готовлю минтай: нежная картофельная запеканка для всей семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если мясные блюда уже приелись, самое время вспомнить о рыбе. Эта картофельная запеканка с минтаем получается нежной, сливочной и очень уютной — идеальный вариант для новогоднего стола или сытного семейного ужина. Минимум хлопот, простые ингредиенты и результат, который точно понравится всем.

Ингредиенты: филе минтая — 900 г, картофель — 1,5 кг, корень сельдерея — 1/2 шт., молоко — 150 мл, сливки — 100 мл, сливочное масло — 50 г, петрушка — 1 пучок, панировочные сухари — 2 ст. ложки, морская соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Приготовление: филе минтая нарезают порционными кусочками, солят, при желании слегка перчат и оставляют мариноваться на 30 минут. Картофель и корень сельдерея очищают, нарезают кубиками и отваривают в подсоленной кипящей воде около 25 минут, после чего воду полностью сливают. Молоко и сливки доводят до кипения, добавляют к овощам и пюрируют до однородной массы, затем вмешивают половину сливочного масла и регулируют вкус. Духовку разогревают до 210°C. Петрушку мелко нарезают, рыбу промывают под проточной водой, смешивают с зеленью и выкладывают в огнеупорную форму. Сверху равномерно распределяют картофельное пюре, посыпают панировочными сухарями и оставшимся сливочным маслом, натертым стружкой. Запекают 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом горячего на Новый год. Мясные гнезда с картошкой и грибами — просто и празднично.

Проверено редакцией
