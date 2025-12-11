Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Панировка вместо скучного тушения — этот трюк перевернул мое отношение к голубцам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кажется, что о голубцах уже нельзя придумать ничего нового, но этот рецепт доказывает обратное. Хрустящая сухарная корочка и нежная начинка создают невероятный контраст.

Для голубцов мне понадобится: капуста (1 небольшой кочан), фарш (500 г), рис (0,5 ст.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), яйца (2 шт.), молоко (2 ст. л.), панировочные сухари, соль, специи.

Капусту отвариваю целиком в подсоленной воде 10–15 минут до мягкости листьев. Аккуратно разбираю на отдельные листья, срезая утолщения. Рис отвариваю до полуготовности. Лук и морковь мелко нарезаю, обжариваю до мягкости. Смешиваю фарш с рисом, обжаренными овощами, солью и специями. На каждый капустный лист выкладываю порцию фарша, заворачиваю конвертиком. В глубокой тарелке взбиваю яйца с молоком. Каждый голубец обмакиваю в яичную смесь, затем обваливаю в панировочных сухарях. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Обжариваю голубцы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
