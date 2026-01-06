Атака США на Венесуэлу
Всего три ингредиента для хрустящего чуда. Картофельные «монетки» с розмарином — проще не бывает, а вкус — как в ресторане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Действительно, иногда для создания маленького кулинарного чуда требуется минимум усилий и всего три базовых ингредиента. Эти картофельные «монетки» — яркое тому подтверждение. Тонкие, идеально ровные ломтики, запечённые до хрустящего совершенства с ароматным розмарином и оливковым маслом, доказывают, что настоящий вкус кроется в простоте и качестве продуктов. Это блюдо, которое легко примет вид изысканной ресторанной закуски у вас дома.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 3 столовые ложки оливкового масла, 2-3 веточки свежего розмарина, морская соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте и нарежьте максимально тонкими, одинаковыми кружочками (толщиной 2-3 мм), можно использовать овощерезку-мандолину. Обсушите ломтики бумажным полотенцем. В миске аккуратно смешайте картофельные кружочки с оливковым маслом, чтобы каждый был покрыт тонкой плёнкой. Выложите их в один слой на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно посыпьте иголочками розмарина и крупной морской солью. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета и хрустящей текстуры. Подавайте тёплыми как самостоятельную закуску или хрустящий гарнир.

