30 декабря 2025 в 14:12

«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете воссоздать вкус детства и удивить гостей настоящим тортом «Прага»? Этот рецепт шоколадного теста — ключ к легендарному десерту, который покорил сердца ещё в советские времена. Готовится несложно, а результат превзойдёт ожидания: сочные коржи с насыщенным шоколадным вкусом станут звездой любого чаепития.

Для теста возьмите стакан муки и дважды просейте её — так коржи получатся воздушнее. В отдельной посуде взбейте 2 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы. Добавьте 100 г сметаны (20%), 50 г размягчённого сливочного масла и 2 ст. л. какао — тщательно перемешайте. Всыпьте 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, и щепотку ванилина для аромата. Постепенно введите муку, аккуратно вымешивая тесто до однородности.

Дайте ему «отдохнуть» 5–10 минут — это улучшит структуру коржей. Переложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Готовый бисквит остудите и разделите на 3 коржа. Для завершения торта приготовьте сметанный крем или крем на основе сгущёнки — и ваша «Прага» станет настоящим шедевром!

мука — 1 стакан;
какао — 2 ст. л.;
яйца — 2 шт.;
сахар — 1 стакан;
сметана (20%) — 100 г;
сода — 1 ч. л.;
сливочное масло — 50 г;
ванилин — 1−2 щепотки.
Для теста возьмите стакан муки и дважды просейте её — так коржи получатся воздушнее.
В отдельной посуде взбейте 2 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы.
Добавьте 100 г сметаны (20 %), 50 г размягчённого сливочного масла и 2 ст. л. какао — тщательно перемешайте.
Всыпьте 1 ч. л. соды, гашёной уксусом, и щепотку ванилина для аромата.
Постепенно введите муку, аккуратно вымешивая тесто до однородности.
Дайте ему «отдохнуть» 5–10 минут — это улучшит структуру коржей.
Переложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 °C 35–40 минут.
Готовый бисквит остудите и разделите на 3 коржа. Для завершения торта приготовьте сметанный крем или крем на основе сгущёнки — и ваша «Прага» станет настоящим шедевром!
