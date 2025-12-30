«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот

Мечтаете воссоздать вкус детства и удивить гостей настоящим тортом «Прага»? Этот рецепт шоколадного теста — ключ к легендарному десерту, который покорил сердца ещё в советские времена. Готовится несложно, а результат превзойдёт ожидания: сочные коржи с насыщенным шоколадным вкусом станут звездой любого чаепития.

Для теста возьмите стакан муки и дважды просейте её — так коржи получатся воздушнее. В отдельной посуде взбейте 2 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы. Добавьте 100 г сметаны (20%), 50 г размягчённого сливочного масла и 2 ст. л. какао — тщательно перемешайте. Всыпьте 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, и щепотку ванилина для аромата. Постепенно введите муку, аккуратно вымешивая тесто до однородности.

Дайте ему «отдохнуть» 5–10 минут — это улучшит структуру коржей. Переложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Готовый бисквит остудите и разделите на 3 коржа. Для завершения торта приготовьте сметанный крем или крем на основе сгущёнки — и ваша «Прага» станет настоящим шедевром!

Ранее сообщалось, что утром каждая минута на счету, но это не повод отказываться от вкусного и красивого завтрака. Я давно держу в запасе простой прием, который выручает, когда семья уже на кухне, а времени почти нет. Эти тосты выглядят нарядно, пахнут корицей и всегда создают ощущение заботы.