Дамплинги по-тайски: готовим сочные пельмешки в кокосовом карри — шедевр за 30 минут из полуфабриката

Обычные замороженные пельмени, или дамплинги, под воздействием этого соуса переживают настоящую метаморфозу. Насыщенный, бархатный кокосовый соус с теплом карри, кислинкой лайма превращает простой полуфабрикат в экзотическое, ресторанное блюдо.

В глубокой миске смешиваю 400 мл кокосовых сливок, 2 измельченных зубчика чеснока, сок половины лайма (1–2 ст. л.), 1 ч. л. приправы карри, 1/2 ч. л. томатной пасты, 2 ст. л. соевого соуса и 1/3 ст. л. рисового уксуса. Все тщательно взбиваю венчиком до однородности. На дно жаропрочной формы выкладываю горсть свежего шпината. Сверху распределяю 400–500 г замороженных дамплингов, или пельменей (размораживать не нужно). Заливаю подготовленным карри-кокосовым соусом, стараясь, чтобы он попал и между пельменями. Ставлю форму в разогретую до 200°C духовку и запекаю 25–30 минут, пока соус не загустеет и не покроется легкой румяной корочкой, а пельмени не приготовятся внутри. Подаю горячим, сразу из формы, посыпав кунжутом или кинзой.

