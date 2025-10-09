Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда

Квашеная капуста с луком — это классика домашней кухни, которая всегда радует своим свежим вкусом и ароматом. Приготовить её совсем несложно, и результат обязательно понравится всей семье. Этот рецепт подойдет и новичкам, и опытным хозяйкам.

Для приготовления вам понадобится: кочан капусты — 1 кг, репчатая луковица— 1 средняя головка, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л. Нарежьте капусту тонкой соломкой, лук — полукольцами. Тщательно перемешайте овощи с солью и сахаром, хорошо утрамбуйте в банке. Квашеная капуста с луком будет готова через несколько дней в прохладном месте, когда овощи промаринуются и станут сочными.

Такой простой рецепт поможет вам всегда иметь под рукой вкусный и полезный гарнир. Попробуйте приготовить квашеную капусту с луком — и она станет вашим любимым домашним блюдом!

