Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 09:10

Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда

Квашеная капуста с луком Квашеная капуста с луком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста с луком — это классика домашней кухни, которая всегда радует своим свежим вкусом и ароматом. Приготовить её совсем несложно, и результат обязательно понравится всей семье. Этот рецепт подойдет и новичкам, и опытным хозяйкам.

Для приготовления вам понадобится: кочан капусты — 1 кг, репчатая луковица— 1 средняя головка, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л. Нарежьте капусту тонкой соломкой, лук — полукольцами. Тщательно перемешайте овощи с солью и сахаром, хорошо утрамбуйте в банке. Квашеная капуста с луком будет готова через несколько дней в прохладном месте, когда овощи промаринуются и станут сочными.

Такой простой рецепт поможет вам всегда иметь под рукой вкусный и полезный гарнир. Попробуйте приготовить квашеную капусту с луком — и она станет вашим любимым домашним блюдом!

Ранее мы поделились рецептом солянки с мясом.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Такие макароны вы точно не ели: вкуснейший рецепт с капустой в сливочно-томатном соусе
Общество
Такие макароны вы точно не ели: вкуснейший рецепт с капустой в сливочно-томатном соусе
Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке
Общество
Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
квашеная капуста
рецепты
капуста
домашние заготовки
лук
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгневанная Гузеева уличила Кудрявцеву в непорядочности
В Кремле описали настрой перед встречей Путина и Алиева
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Алиева
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Трамп хочет передать Украине Tomahawk
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Экс-аналитик ЦРУ предупредил об эскалации при передаче Tomahawk Украине
«Оружие вчерашнего дня»: в Совфеде раскритиковали ракеты Tomahawk
«Зеленый свет»: в США заявили о смене позиции Трампа по Украине
Номера проданной Галкиным Bentley оказались вдвое дороже машины
Икра, лосось и селедка: что будет с ценами к Новому году, ждать ли снижения
Стало известно, когда Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по мирному плану
Обвиняемому в госизмене студенту-политологу вынесли суровый приговор
В России не дали назначить излишне мягкое наказание за госизмену
Британию потребовали засудить за военные преступления на Украине
Мужчина выбросил из окна четырехлетнего ребенка
Российские дроноводы точным ударом разнесли технику и склад ВСУ в ДНР
10 октября — Всемирный день психического здоровья: помогаем себе и близким
«Сеня, дичь!» Как сохранить улов и мясо на всю зиму — советы бывалых
Медведев возложил цветы в сердце КНДР
В Совфеде раскрыли, что случится с евро в случае изъятия активов России
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.