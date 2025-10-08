Откройте для себя рецепт русской капустной солянки: легко и быстро

Русская капустная солянка — вкусное и сытное блюдо, которое согреет в любое время года. Готовится оно просто, а насыщенный вкус поможет почувствовать тепло домашнего уюта.

Для приготовления понадобится: 500 г капусты, 3 средних картошки, 300 г мяса (свиного или говяжьего), 2 средних томата, 1 репчатый лук, 2 ст. л. томатной пасты и специи на свой вкус. Мясо рубят кубиками и слегка обжаривают, затем добавляют нарезанные овощи и тушат до размягчения. Главное — дать блюду потушиться на медленном огне, чтобы капуста стала нежной и напиталась ароматами.

Русская капустная солянка идеально подойдет для семейного обеда или ужина. Попробуйте этот рецепт — он точно порадует вас и ваших близких!

