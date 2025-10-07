Нежные и простые картофельные клецки: готовим белорусские капытки!

Белорусская кухня знает толк в картофеле, и капытка — одно из самых ярких тому подтверждений. Эти клецки получили свое название из-за формы, напоминающей копытце. Несмотря на простоту, капытки отлично сочетаются с грибным соусом, сметаной или жареным луком.

Для приготовления возьмите 800 г отварного картофеля, разомните его в пюре, добавьте 1 яйцо, 200 г муки и щепоть соли. Замесите мягкое тесто, разделите на части, скатайте «колбаски» толщиной около 2 см и нарежьте кусочками наискосок, чтобы получились «капытца». Варите их в подсоленной воде до всплытия, а затем подавайте горячими с любимой заправкой.

Совет: чтобы капытка не разваривались, используйте хорошо остывшее пюре и не переборщите с мукой.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность порции — около 170 ккал, время приготовления — 40 минут.

