Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:15

Нежные и простые картофельные клецки: готовим белорусские капытки!

Клецки по-белорусски: простой рецепт капытки Клецки по-белорусски: простой рецепт капытки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусская кухня знает толк в картофеле, и капытка — одно из самых ярких тому подтверждений. Эти клецки получили свое название из-за формы, напоминающей копытце. Несмотря на простоту, капытки отлично сочетаются с грибным соусом, сметаной или жареным луком.

Для приготовления возьмите 800 г отварного картофеля, разомните его в пюре, добавьте 1 яйцо, 200 г муки и щепоть соли. Замесите мягкое тесто, разделите на части, скатайте «колбаски» толщиной около 2 см и нарежьте кусочками наискосок, чтобы получились «капытца». Варите их в подсоленной воде до всплытия, а затем подавайте горячими с любимой заправкой.

  • Совет: чтобы капытка не разваривались, используйте хорошо остывшее пюре и не переборщите с мукой.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность порции — около 170 ккал, время приготовления — 40 минут.

Посмотрите рецепт нежного заливного пирога с капустой и яйцами на сметане.

рецепты
Белоруссия
Беларусь
простые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
В Москве мужчина забрался на мачту ЛЭП и просидел там несколько часов
Готовим запеканку из тыквы и творога: станет любимым осенним десертом!
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.