01 октября 2025 в 18:16

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти «гнездышки» я готовлю, когда хочется удивить семью чем-то действительно вкусным, но без долгой возни на кухне. Они выглядят так нарядно, будто вы провели за готовкой полдня, а на деле все делается минут за 30. Ветчина, сыр и грибы — это же классическое сочетание, которое никогда не подводит! А в таком необычном исполнении блюдо сразу становится праздничным. Мои домашние всегда радуются, когда видят на столе эти аппетитные гнезда с золотистой сырной корочкой.

Нам понадобится: 500 г картофеля, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 150 г ветчины, 200 г шампиньонов, 150 г сыра, 1 луковица, соль, перец, растительное масло. Картофель отвариваем в мундире, очищаем и натираем на терке. Добавляем яйцо, муку, соль и перец — это основа для «гнезд».

Лук и грибы мелко режем, обжариваем до готовности. Ветчину и половину сыра нарезаем кубиками, смешиваем с грибами — это начинка.

В форму для запекания выкладываем картофельную массу, формируя небольшие гнезда. В углубление кладем начинку, сверху посыпаем оставшимся сыром. Запекаем 20 минут при 200 °C до румяной корочки. Подаем со сметаной!

