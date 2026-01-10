Овсяная каша с грушей в виде пирога: красивый и вкусный завтрак, который насытит на весь день

Это блюдо — настоящая революция в мире завтраков. Овсяная каша с грушей в виде пирога, это не только полезный, но и красивый и вкусный прием пищи, который насытит на весь день.

Вкус запеченной каши напоминает нежный, слегка влажный пирог: сладковатая, тающая овсяная основа с хрустящей корочкой сверху гармонично сочетается с сочными, карамелизованными кусочками груши, которые придают сладость и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев долгой варки, 1,5 стакана молока, 1 крупная спелая груша, 1 яйцо, 2–3 ст. л. меда или кленового сиропа, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу. Духовку разогрейте до 180°C. Грушу вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. На дно формы для запекания (примерно 20 см) красиво выложите часть груши. В миске смешайте овсяные хлопья, разрыхлитель, соль и корицу. Отдельно взбейте яйцо с медом и молоком. Соедините жидкую и сухую части, хорошо перемешайте. Вылейте овсяное тесто в форму поверх груш. Сверху разложите оставшиеся дольки груши. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и полного загустения. Дайте пирогу немного остыть в форме.

