Горох больше не замачиваю часами. Варю его 30 минут, а получается нежнейшая, тающая каша

Возьмите стакан гороха забудьте о долгом замачивании. Это гениально простой и неожиданный трюк, который превращает обычную варку в быстрый процесс с идеальным результатом. Секрет в контрасте температур, который мягко готовит горошины изнутри.

Получается потрясающая вкуснятина: невероятно нежная, кремовая и однородная каша с бархатистой текстурой, которую не отличить от традиционно долго томленной. Она идеально впитывает ароматы масла или копченостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан колотого гороха, вода, соль по вкусу, сливочное или растительное масло для подачи. Горох тщательно промойте в холодной воде. Пересыпьте его в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала горох на 2–3 сантиметра. Доведите до кипения на сильном огне и варите ровно 2 минуты. Слейте всю воду через дуршлаг и снова промойте горох холодной проточной водой. Верните горох в кастрюлю, снова залейте холодной водой (примерно 3–4 стакана) и поставьте на средний огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума, посолите и варите под крышкой 30 минут, периодически помешивая, пока горох полностью не разварится и не достигнет кремовой консистенции. В готовую горячую кашу добавьте кусочек сливочного масла, перемешайте и подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир с сухариками и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.