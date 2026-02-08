Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:00

Горох больше не замачиваю часами. Варю его 30 минут, а получается нежнейшая, тающая каша

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите стакан гороха забудьте о долгом замачивании. Это гениально простой и неожиданный трюк, который превращает обычную варку в быстрый процесс с идеальным результатом. Секрет в контрасте температур, который мягко готовит горошины изнутри.

Получается потрясающая вкуснятина: невероятно нежная, кремовая и однородная каша с бархатистой текстурой, которую не отличить от традиционно долго томленной. Она идеально впитывает ароматы масла или копченостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан колотого гороха, вода, соль по вкусу, сливочное или растительное масло для подачи. Горох тщательно промойте в холодной воде. Пересыпьте его в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала горох на 2–3 сантиметра. Доведите до кипения на сильном огне и варите ровно 2 минуты. Слейте всю воду через дуршлаг и снова промойте горох холодной проточной водой. Верните горох в кастрюлю, снова залейте холодной водой (примерно 3–4 стакана) и поставьте на средний огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума, посолите и варите под крышкой 30 минут, периодически помешивая, пока горох полностью не разварится и не достигнет кремовой консистенции. В готовую горячую кашу добавьте кусочек сливочного масла, перемешайте и подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир с сухариками и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Семья и жизнь
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Общество
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Общество
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Секрет сочной рыбы: как приготовить горбушу в духовке правильно
Семья и жизнь
Секрет сочной рыбы: как приготовить горбушу в духовке правильно
Сырная шапка на горбуше: рецепт, который спасет любой ужин
Семья и жизнь
Сырная шапка на горбуше: рецепт, который спасет любой ужин
горох
рецепты
секреты
каши
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.