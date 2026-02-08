Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!

Многие уверены, что гороховый суп без копченых ребрышек — это просто каша. Но этот рецепт перевернет ваши представления! Мы приготовим суп, который по текстуре напоминает нежный крем. Это блюдо — чемпион по содержанию растительного белка, оно согревает, насыщает и при этом обходится в сущие копейки.

Для этого сытного хита подготовьте 1 стакан сухого колотого гороха, 3 картофелины, 1 крупную морковь, 1 луковицу, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. молотой копченой паприки (это главный секрет!), соль по вкусу и щепотку куркумы для золотистого цвета.

Горох лучше замочить на пару часов, затем залить 2 л воды и варить до мягкости (около 40–50 минут). Когда горох начнет развариваться, добавьте картофель кубиками. Пока он варится, сделайте зажарку: обжарьте лук и морковь до золотистого цвета, а в самом конце добавьте в сковороду копченую паприку — она раскроет свой аромат в горячем масле. Переложите зажарку в суп и томите еще 10 минут.

Совет: добавьте в кастрюлю 1 ч. л. обычного соевого соуса. Он добавит глубины вкусу и сделает бульон более насыщенным, заменяя мясной экстракт.

