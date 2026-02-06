Похудейте с салатом «Щетка»: свекла творит чудеса

Хотите легко сбросить лишний вес без голодовок? Попробуйте салат со свеклой »Щетка» — простой рецепт, который очищает кишечник и ускоряет метаболизм. Он стал хитом среди тех, кто мечтает о стройной фигуре.

Почему салат со свеклой идеален для похудения?

Свекла богата клетчаткой, которая выметает токсины, как щетка. Морковь добавляет витамины для энергии, яблоко — пектин для сытости, а чеснок и лимонный сок разгоняют обмен веществ. Калорий всего 120 на порцию, но наешься надолго. Готовится за 10 минут, без термической обработки — все витамины сохраняются.

Натрите 1 свеклу, 1 морковь, 1 зеленое яблоко. Добавьте 1 ч. л. меда, сок половины лимона, зубчик чеснока и 1 ст. л. оливкового масла. Перемешайте, дайте постоять 15 минут. Ешьте на завтрак или ужин 3–5 дней в неделю — минус пара кг гарантировано!

Попробуйте сегодня — тело скажет спасибо. Легко, вкусно и эффективно!

Ранее мы поделились рецептом низкокалорийной горбуши.