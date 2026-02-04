Зимняя Олимпиада — 2026
Маринованная капуста со свеклой и чесноком: остро, хрустяще и сочно

Маринованная капуста со свеклой Маринованная капуста со свеклой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Любите овощные закуски с остринкой? Тогда маринованная капуста со свеклой и чесноком — то, что вам нужно! Она очень простая и быстрая в приготовлении, а еще содержит массу витаминов. Делимся рецептом, который по силам даже начинающим кулинарам.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кочан среднего размера
  • Свекла — 1 шт.
  • Чеснок — 6 зубчиков или на свой вкус
  • Питьевая вода — 1 л
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Уксус 9% — 10 мл
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Перец горошком — 7–10 шт.

Способ приготовления

C кочана снимите верхние жухлые листья. Промойте его и нарежьте средними кубиками (размер определяйте на свой вкус). Чеснок разделите на зубчики, снимите шелуху и нашинкуйте тонкими дольками.

Стерилизуйте стеклянную банку. Выложите в нее ингредиенты слоями, чередуя друг с другом.

В кастрюле смешайте воду, сахар, соль, лаврушку и перец. Вскипятите на среднем огне, готовьте 5 минут до растворения кристаллов. Выключите огонь и влейте в маринад уксус.

Залейте капусту с овощами горячим маринадом так, чтобы он целиком покрыл ингредиенты. Закройте банку и оставьте остывать при комнатной температуре. После этого переставьте заготовку в холодильник.

Спустя 24 часа маринованную капусту можно подавать к столу!

  • Время приготовления — 24 часа 10 минут (ваши 10 минут)
  • Калорийность — 31 ккал на 100 г

Ранее мы привели рецепт тушеной капусты без мяса.

