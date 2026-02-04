Маринованная капуста со свеклой и чесноком: остро, хрустяще и сочно

Любите овощные закуски с остринкой? Тогда маринованная капуста со свеклой и чесноком — то, что вам нужно! Она очень простая и быстрая в приготовлении, а еще содержит массу витаминов. Делимся рецептом, который по силам даже начинающим кулинарам.
Ингредиенты
- Капуста — 1 кочан среднего размера
- Свекла — 1 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков или на свой вкус
- Питьевая вода — 1 л
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Уксус 9% — 10 мл
- Лавровый лист — 1 шт.
- Перец горошком — 7–10 шт.
Способ приготовления
C кочана снимите верхние жухлые листья. Промойте его и нарежьте средними кубиками (размер определяйте на свой вкус). Чеснок разделите на зубчики, снимите шелуху и нашинкуйте тонкими дольками.
Стерилизуйте стеклянную банку. Выложите в нее ингредиенты слоями, чередуя друг с другом.
В кастрюле смешайте воду, сахар, соль, лаврушку и перец. Вскипятите на среднем огне, готовьте 5 минут до растворения кристаллов. Выключите огонь и влейте в маринад уксус.
Залейте капусту с овощами горячим маринадом так, чтобы он целиком покрыл ингредиенты. Закройте банку и оставьте остывать при комнатной температуре. После этого переставьте заготовку в холодильник.
Спустя 24 часа маринованную капусту можно подавать к столу!
- Время приготовления — 24 часа 10 минут (ваши 10 минут)
- Калорийность — 31 ккал на 100 г
