Проще, чем уха: варю рыбный рассольник. Перловка, огурцы и белое филе создают идеальный баланс вкуса

Магия рассольника — в балансе вкусов. Нежная сладость рыбного филе и моркови, нейтральность картофеля и перловки, яркая кислинка и соленость огурцов и рассола. Каждая ложка — это сложный, но очень гармоничный вкусовой аккорд, который согревает и насыщает.

Перловку (100 г) промываю и замачиваю в холодной воде на 2–3 часа. Филе рыбы (500 г, судак, треска) промываю, кладу в кастрюлю и заливаю 2,5 литра холодной воды. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю 20 минут. Рыбу вынимаю, бульон процеживаю. В чистый бульон закладываю нарезанный кубиками картофель (3–4 шт.) и замоченную перловку. Варю 15 минут. Лук и морковь мелко режу, пассерую на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы (3–4 шт.) натираю на крупной терке. В кастрюлю к картофелю добавляю зажарку и огурцы. Варю еще 5–7 минут. Разобранное на кусочки рыбное филе возвращаю в суп. Вливаю 1–2 ст. л. огуречного рассола для кислинки, добавляю лавровый лист, соль и перец по вкусу. Довожу до кипения и сразу выключаю. Даю настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю с рубленым укропом и ложкой сметаны.

