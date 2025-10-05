Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами

Польские зразы из картофеля — сытное и аппетитное блюдо, которое совсем несложно приготовить у себя на кухне. Эти картофельные лепешки с ароматной грибной начинкой станут настоящим украшением любого стола и понравятся всем без исключения.

Для рецепта польских картофельных зраз с грибами возьмите: 700 г картофеля, 300 г грибов (лучше шампиньоны или лесные), 1 луковицу, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, соль, перец и масло для обжаривания. Отварите картофель и пюрируйте его. Отдельно спассеруйте нарезанные грибы с луком до мягкости и золотистости. Из овощного пюре сформируйте лепешечки, внутрь выложите начинку из грибов, тщательно защипите края и обжарьте зразы с обеих сторон до румяной корочки.

Такой домашний рецепт польских зраз из картофеля с грибами непременно порадует вас простотой и насыщенным вкусом. Приготовьте это блюдо, и оно быстро окажется в числе ваших любимых!

