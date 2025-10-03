Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:18

Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду

Французский крем-суп из тыквы Французский крем-суп из тыквы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Французский крем-суп из тыквы — это нежное и ароматное блюдо, которое не требует много времени на приготовление. Легкий и бархатистый, этот суп станет отличным выбором для уютного обеда или ужина в прохладный день.

Для приготовления супа понадобится: 500 г тыквы, 1 средняя луковица, 500 мл овощного бульона, 150 мл сливок жирностью 20–30%, 2 ст. л. оливкового масла, а также соль, перец и щепотка мускатного ореха для аромата. Сначала обжарьте мелко нарезанный лук на оливковом масле до мягкости, далее всыпьте измельченную тыкву и готовьте около 5 минут. Залейте бульоном и варите до тех пор, пока тыква не станет полностью мягкой, примерно 20 минут. После этого измельчите содержимое в блендере до кремовой текстуры. Влейте сливки, аккуратно подогрейте блюдо, не доводя до кипения, и приправьте по вкусу.

Этот французский крем-суп из тыквы порадует вас своей нежной консистенцией и насыщенным вкусом. Он станет прекрасным дополнением к вашему меню и согреет в любое время года. Попробуйте приготовить — и вы испытаете настоящее гастрономическое удовольствие!

Ранее мы поделились рецептом грузинского шкмерули из курицы.

