Торт-салат — смело ставьте в центр новогоднего стола: блистательно разнообразит классические блюда

Этот торт-салат можно смело ставить в центр новогоднего стола. Он блистательно разнообразит классические блюдо и произведет фурор в главную ночь года.

Вкус получается потрясающим: дымная курица, пикантный лук, свежий огурец, нежные белки и сыр, а сладкий перец добавляет сочную завершающую ноту.

Вам понадобится: 300 г копченой куриной грудки, 1 луковица, 1 свежий огурец, 3 отварных яйца (отделить белки от желтков), 150 г твердого сыра, 1 красный болгарский перец, майонез. Для начала лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса, сахара и кипятка. Возьмите форму (например, разъемную для торта), выстелите дно и бока пищевой пленкой для легкого извлечения. Собирайте слои, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом: первый слой — мелко нарезанная копченая курица, второй — маринованный лук (отжатый), третий — тертый, отжатый от жидкости огурец, четвертый — тертые белки, пятый — тертый сыр. Поставьте салат в холодильник на 3–4 часа. Перед подачей аккуратно переверните на блюдо, снимите пленку. Бока салата обильно обсыпьте тертыми желтками, а сверху равномерно распределите слой мелко нарезанного красного перца, создавая эффект яркой глазури.

