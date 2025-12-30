Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:28

Торт-салат — смело ставьте в центр новогоднего стола: блистательно разнообразит классические блюда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт-салат можно смело ставить в центр новогоднего стола. Он блистательно разнообразит классические блюдо и произведет фурор в главную ночь года.

Вкус получается потрясающим: дымная курица, пикантный лук, свежий огурец, нежные белки и сыр, а сладкий перец добавляет сочную завершающую ноту.

Вам понадобится: 300 г копченой куриной грудки, 1 луковица, 1 свежий огурец, 3 отварных яйца (отделить белки от желтков), 150 г твердого сыра, 1 красный болгарский перец, майонез. Для начала лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса, сахара и кипятка. Возьмите форму (например, разъемную для торта), выстелите дно и бока пищевой пленкой для легкого извлечения. Собирайте слои, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом: первый слой — мелко нарезанная копченая курица, второй — маринованный лук (отжатый), третий — тертый, отжатый от жидкости огурец, четвертый — тертые белки, пятый — тертый сыр. Поставьте салат в холодильник на 3–4 часа. Перед подачей аккуратно переверните на блюдо, снимите пленку. Бока салата обильно обсыпьте тертыми желтками, а сверху равномерно распределите слой мелко нарезанного красного перца, создавая эффект яркой глазури.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Рождественский».

Проверено редакцией
Читайте также
Селедку под шубой готовлю в корзинках — гениальное решение для закуски к Новому году
Общество
Селедку под шубой готовлю в корзинках — гениальное решение для закуски к Новому году
Этот салат-кольцо украсит любой праздник. «Сияние» с тунцом и перепелиными яйцами: элегантно, просто и бесподобно
Общество
Этот салат-кольцо украсит любой праздник. «Сияние» с тунцом и перепелиными яйцами: элегантно, просто и бесподобно
Медовик без хлопот: идеальное тесто за 20 минут — секрет бабушкиной выпечки
Общество
Медовик без хлопот: идеальное тесто за 20 минут — секрет бабушкиной выпечки
Вместо отбивных фарширую на Новый год зразы по-украински: с сердцевиной из яйца и зеленого лука
Общество
Вместо отбивных фарширую на Новый год зразы по-украински: с сердцевиной из яйца и зеленого лука
Стало известно, завалит ли Москву снегом в новогодние праздники
Общество
Стало известно, завалит ли Москву снегом в новогодние праздники
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.