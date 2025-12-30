Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:14

Медовик без хлопот: идеальное тесто за 20 минут — секрет бабушкиной выпечки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о настоящем медовике, но боитесь, что приготовление теста отнимет полдня? Наш проверенный рецепт разрушит этот миф! Всего 20 минут — и у вас будет идеальное медовое тесто, из которого получатся нежные, тающие во рту коржи. Такой десерт не стыдно поставить даже на праздничный стол, а процесс готовки не потребует кулинарного мастерства.

Начните с того, что соедините в кастрюле с антипригарным покрытием 3 ст. л. мёда, 100 г сахара и 2 яйца. Поставьте смесь на средний огонь и, не отходя ни на шаг, непрерывно помешивайте до загустения. Как только масса станет плотнее, снимите кастрюлю с огня, добавьте 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, и сразу перемешайте — начнётся приятная шипучая реакция.

Затем положите 50 г размягчённого сливочного масла и вновь всё тщательно соедините. Постепенно вводите 2 стакана просеянной муки, замешивая мягкое тесто, которое перестанет прилипать к стенкам. Переложите его на стол, вымешайте до однородности и отправьте в холодильник на 15 минут. Охлаждённое тесто разделите на 8 частей и раскатайте в тонкие коржи — основа для вашего идеального медовика готова!

Ранее сообщалось, что когда по утрам совсем нет времени, хочется чего-то одновременно вкусного и сытного. Этот быстрый рулет из обычного черного хлеба помогает выбраться из рутины и накормить семью без лишних хлопот. Готовится он всего за пару минут, а в итоге выходит закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо отбивных фарширую на Новый год зразы по-украински: с сердцевиной из яйца и зеленого лука
Общество
Вместо отбивных фарширую на Новый год зразы по-украински: с сердцевиной из яйца и зеленого лука
Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета»
Семья и жизнь
Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета»
Блин-убийца: мальчик скончался во время завтрака в социальном центре
Происшествия
Блин-убийца: мальчик скончался во время завтрака в социальном центре
Самсу можно готовить без заморочек — собираю одной рукой вкусноту с аппетитной начинкой
Общество
Самсу можно готовить без заморочек — собираю одной рукой вкусноту с аппетитной начинкой
«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот
Общество
«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Медовик без хлопот: идеальное тесто за 20 минут — секрет бабушкиной выпечки Мечтаете о настоящем «Медовике», но боитесь, что приготовление теста отнимет полдня? Наш проверенный рецепт разрушит этот миф! Всего 20 минут — и у вас будет идеальное медовое тесто, из которого получатся нежные, тающие во рту коржи. Такой десерт не стыдно поставить даже на праздничный стол, а процесс готовки не потребует кулинарного мастерства.
мед — 3 ст. л.;
яйцо — 2 шт.;
сахар — 100 г;
мука — 2 стакана;
сода — 1 ч. л.;
сливочное масло — 50 г.
>
Начните с того, что соедините в кастрюле с антипригарным покрытием 3 ст. л. мёда, 100 г сахара и 2 яйца.
Поставьте смесь на средний огонь и, не отходя ни на шаг, непрерывно помешивайте до загустевания.
Как только масса станет плотнее, снимите кастрюлю с огня, добавьте 1 ч. л. соды, гашёной уксусом, и сразу перемешайте — начнётся приятная шипучая реакция.
Затем положите 50 г размягчённого сливочного масла и вновь всё тщательно соедините.
Постепенно вводите 2 стакана просеянной муки, замешивая мягкое тесто, которое перестанет прилипать к стенкам.
Переложите его на стол, вымешайте до однородности и отправьте в холодильник на 15 минут.
Охлаждённое тесто разделите на 8 частей и раскатайте в тонкие коржи — основа для вашего идеального «Медовика» готова!
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грабители вскрыли в банке больше трех тысяч сейфов и вынесли €30 млн
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.