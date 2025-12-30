Медовик без хлопот: идеальное тесто за 20 минут — секрет бабушкиной выпечки

Мечтаете о настоящем медовике, но боитесь, что приготовление теста отнимет полдня? Наш проверенный рецепт разрушит этот миф! Всего 20 минут — и у вас будет идеальное медовое тесто, из которого получатся нежные, тающие во рту коржи. Такой десерт не стыдно поставить даже на праздничный стол, а процесс готовки не потребует кулинарного мастерства.

Начните с того, что соедините в кастрюле с антипригарным покрытием 3 ст. л. мёда, 100 г сахара и 2 яйца. Поставьте смесь на средний огонь и, не отходя ни на шаг, непрерывно помешивайте до загустения. Как только масса станет плотнее, снимите кастрюлю с огня, добавьте 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, и сразу перемешайте — начнётся приятная шипучая реакция.

Затем положите 50 г размягчённого сливочного масла и вновь всё тщательно соедините. Постепенно вводите 2 стакана просеянной муки, замешивая мягкое тесто, которое перестанет прилипать к стенкам. Переложите его на стол, вымешайте до однородности и отправьте в холодильник на 15 минут. Охлаждённое тесто разделите на 8 частей и раскатайте в тонкие коржи — основа для вашего идеального медовика готова!

