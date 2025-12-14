Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:25

Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда по утрам совсем нет времени, хочется чего-то одновременно вкусного и сытного. Этот быстрый рулет из обычного черного хлеба помогает выбраться из рутины и накормить семью без лишних хлопот. Готовится он всего за пару минут, а в итоге выходит закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Возьмите 6 ломтиков ржаного хлеба и срежьте корочки. Разложите их на пленке в один пласт и слегка раскатайте скалкой, чтобы ломтики соединились. Смешайте 3 ст. л. майонеза с 1 ч. л. горчицы и смажьте этой смесью основу. Разложите 2–3 листа салата, затем 8–12 кружочков копченой колбасы. На один край выложите 8–10 маринованных огурчиков и аккуратно сверните все в рулет. Заверните в пленку и дайте ему немного охладиться.

Перед подачей нарежьте на порционные кусочки — получается быстрый, яркий и очень аппетитный завтрак.

Ранее сообщалось, что такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то необычное из знакомых продуктов. Он получается сытным, ярким по вкусу и всегда вызывает интерес за счет удачного сочетания копченостей, овощей и грибов. А готовится он проще простого, что особенно приятно в загруженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера
Общество
Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Общество
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Общество
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Готовлю Tasca di pollo — итальянский шедевр из обычной курятины: проверенная классика к ужину или празднику
Общество
Готовлю Tasca di pollo — итальянский шедевр из обычной курятины: проверенная классика к ужину или празднику
Этот рулет съедают первым. Тонкий блинчик, начинка из шпрот с зелёным луком и сметана. Обожаю эту простоту!
Общество
Этот рулет съедают первым. Тонкий блинчик, начинка из шпрот с зелёным луком и сметана. Обожаю эту простоту!
еда
кулинария
рецепты
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты Когда по утрам совсем нет времени, хочется чего-то одновременно вкусного и сытного. Этот быстрый рулет из обычного черного хлеба помогает выбраться из рутины и накормить семью без лишних хлопот. Готовится он всего за пару минут, а в итоге выходит закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.
ржаной хлеб — 6 ломтиков;
майонез — 3 ст. ложки;
горчица — 1 ч. ложка;
салат — 2−3 листа;
копченая колбаса — 8−12 кружочков;
маринованные огурцы — 8−10 шт.
>
Возьмите 6 ломтиков ржаного хлеба и срежьте корочки. Разложите их на пленке в один пласт и слегка раскатайте скалкой, чтобы ломтики соединились.
Смешайте 3 ст. л. майонеза с 1 ч. л. горчицы и смажьте этой смесью основу.
Разложите 2–3 листа салата, затем 8–12 кружочков копченой колбасы.
На один край выложите 8–10 маринованных огурчиков и аккуратно сверните все в рулет.
Заверните в пленку и дайте ему немного охладиться.
Перед подачей нарежьте на порционные кусочки — получается быстрый, яркий и очень аппетитный завтрак.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян, интимные сцены, пожелание для Путина: как живет Лиза Моряк
Сильная метель парализовала несколько участков трассы М-5 в Татарстане
«Не держусь за кресло»: Зеленский оценил идею выборов президента Украины
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.