Необычный завтрак, который спасает скучные утра: простой рулет из ржаного хлеба с начинкой, готовящийся за минуты

Когда по утрам совсем нет времени, хочется чего-то одновременно вкусного и сытного. Этот быстрый рулет из обычного черного хлеба помогает выбраться из рутины и накормить семью без лишних хлопот. Готовится он всего за пару минут, а в итоге выходит закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Возьмите 6 ломтиков ржаного хлеба и срежьте корочки. Разложите их на пленке в один пласт и слегка раскатайте скалкой, чтобы ломтики соединились. Смешайте 3 ст. л. майонеза с 1 ч. л. горчицы и смажьте этой смесью основу. Разложите 2–3 листа салата, затем 8–12 кружочков копченой колбасы. На один край выложите 8–10 маринованных огурчиков и аккуратно сверните все в рулет. Заверните в пленку и дайте ему немного охладиться.

Перед подачей нарежьте на порционные кусочки — получается быстрый, яркий и очень аппетитный завтрак.

