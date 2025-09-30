Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:45

Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять

Грузинский шкмерули из курицы Грузинский шкмерули из курицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая снаружи и нежная внутри курочка, томленная в ароматном чесночно-сливочном соусе... Знакомьтесь, это грузинский шкмерули из курицы — блюдо, где важен баланс вкуса. Секрет идеального результата кроется в точных пропорциях, которые проверены годами.

Вам понадобится: 1 кг курицы (бедрышки или окорочка), 4–5 крупных долек чеснока, 300 мл 20-процентных сливок , 50 г сливочного масла, соль и черный перец на свой вкус. Курицу обжарьте до румяной корочки на масле. Для соуса раздавите чеснок и смешайте со сливками, немного прогрейте.

Залейте курицу соусом и потушите 10–15 минут на небольшом огне. Эти пропорции гарантируют идеальный грузинский шкмерули из курицы — нежный, но с ярким чесночным акцентом. Подавайте с грузинским хлебом, чтобы собрать весь соус. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом белорусской картофельной бабки.

Читайте также
Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе
Общество
Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Семья и жизнь
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Общество
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Чикенстроганов — обалденная подлива из курицы: простой рецепт станет хитом кухни
Общество
Чикенстроганов — обалденная подлива из курицы: простой рецепт станет хитом кухни
Врач пояснил, какая добавка нивелирует полезность кофе
Здоровье/красота
Врач пояснил, какая добавка нивелирует полезность кофе
курица
национальная кухня
рецепты
сливки
молоко
еда
деликатес
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.