Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять

Хрустящая снаружи и нежная внутри курочка, томленная в ароматном чесночно-сливочном соусе... Знакомьтесь, это грузинский шкмерули из курицы — блюдо, где важен баланс вкуса. Секрет идеального результата кроется в точных пропорциях, которые проверены годами.

Вам понадобится: 1 кг курицы (бедрышки или окорочка), 4–5 крупных долек чеснока, 300 мл 20-процентных сливок , 50 г сливочного масла, соль и черный перец на свой вкус. Курицу обжарьте до румяной корочки на масле. Для соуса раздавите чеснок и смешайте со сливками, немного прогрейте.

Залейте курицу соусом и потушите 10–15 минут на небольшом огне. Эти пропорции гарантируют идеальный грузинский шкмерули из курицы — нежный, но с ярким чесночным акцентом. Подавайте с грузинским хлебом, чтобы собрать весь соус. Приятного аппетита!

