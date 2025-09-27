Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:10

Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски

Итальянское карпаччо из курицы в домашних условиях:\ Итальянское карпаччо из курицы в домашних условиях:\ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить гостей изысканной закуской? Это итальянское карпаччо из курицы — нежнейшие слайсы вяленого мяса с ароматом специй. Приготовить его дома проще, чем кажется: нужно лишь засолить грудку и дать ей подвялиться пару дней.

Основа рецепта:

  1. Засолка. Обваляйте чистое куриное филе (1 кг) в смеси крупной соли (1 кг) и любимых специй (паприка, чеснок, перец по 1-2 ч. л.) и оставьте в холодильнике на 6–12 часов.

  2. Промывка. Тщательно смойте соль водой и обсушите мясо бумажным полотенцем.

  3. Вяление. Обваляйте филе в специях и подвесьте в проветриваемом месте на 2-3 суток, обернув марлей от насекомых.

Подавайте, нарезав тонкими ломтиками с руколой и пармезаном. Это итальянское карпаччо из курицы станет хитом любого стола!

Ранее мы поделились рецептом идеального супа пити в горшочках.

национальная кухня
рецепты
курица
мясо
деликатес
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
