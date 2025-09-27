Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски

Семья и жизнь

Итальянское карпаччо из курицы в домашних условиях:\

Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски

Хотите удивить гостей изысканной закуской? Это итальянское карпаччо из курицы — нежнейшие слайсы вяленого мяса с ароматом специй. Приготовить его дома проще, чем кажется: нужно лишь засолить грудку и дать ей подвялиться пару дней.

Основа рецепта:

Засолка. Обваляйте чистое куриное филе (1 кг) в смеси крупной соли (1 кг) и любимых специй (паприка, чеснок, перец по 1-2 ч. л.) и оставьте в холодильнике на 6–12 часов. Промывка. Тщательно смойте соль водой и обсушите мясо бумажным полотенцем. Вяление. Обваляйте филе в специях и подвесьте в проветриваемом месте на 2-3 суток, обернув марлей от насекомых.

Подавайте, нарезав тонкими ломтиками с руколой и пармезаном. Это итальянское карпаччо из курицы станет хитом любого стола!

Ранее мы поделились рецептом идеального супа пити в горшочках.