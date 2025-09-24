Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:45

Оливье нового поколения: готовим с гранатом и копченой грудкой

Рецепт оливье с копченой курицей и гранатом Рецепт оливье с копченой курицей и гранатом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Набор продуктов для оливье простой: 300 г копченой куриной грудки, 3 картофелины, 2 морковки, 4 куриных яйца, любимый майонез, 4 маринованных огурчика, 300 г горошка в консервах, половина граната, соль, перец, приправы и зелень.

Начните с подготовки основы. Картофель и морковь, сваренные в мундире до мягкости, нужно остудить и очистить. Нарежьте их аккуратными кубиками среднего размера. Яйца, сваренные вкрутую, охладите и порубите таким же образом. Грудку разберите на волокна или нарежьте тонкой соломкой – это лучше раскроет ее вкус.

Огурцы обсушите от рассола и мелко нарежьте. В глубокой миске объедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте горошек, предварительно слив жидкость, и большую часть рубиновых гранатовых зерен. Заправьте закуску майонезом, сдобрите солью, перцем и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить нежные компоненты.

При подаче выложите салат горкой на красивое блюдо, создав воздушную текстуру. Щедро украсьте его оставшимися гранатовыми зернами, которые добавят сочности, и веточками свежей петрушки или укропа. Оливье с копченой курицей и гранатом особенно хорошо, когда оно хорошо пропиталось и подано охлажденным.

Ранее мы поделились рецептом картофельных бомбочек с сыром.

салаты
оливье
рецепты
закуски
курица
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
