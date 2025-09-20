Гениальная закуска из пюре: колбаса и сыр спрятаны внутри

Забудьте о скучных закусках! Эти обжаренные до идеального хруста картофельные бомбочки с сыром скрывают внутри аппетитную композицию из колбаски и сыра, которая буквально тает во рту. Это блюдо, мимо которого невозможно пройти!

Основные ингредиенты: картофель (500 г), одно яйцо, 2 ст. л. муки, соль, молотый перец, колбаса (150 г), твердый сыр (100 г), панировка, масло для жарки. Отваренный в кожуре картофель очищаем и превращаем в однородное пюре. Вмешиваем яйцо, муку и приправы. Мелко рубим колбасу и сыр кубиком. Картофельную основу делим на порции, раскатываем в лепешки, внутрь каждой вкладываем щепотку начинки и формируем идеально круглые шарики, которые затем панируем. Обжариваем партиями в хорошо разогретом масле до появления соблазнительного золотистого оттенка, примерно 3–4 минуты. Раскладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла. Рекомендуем подавать ароматные шарики немедленно, дополнив их охлажденной сметаной или пикантным томатным соусом.

