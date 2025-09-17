Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:15

Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки

Картошка по-деревенски в духовке Картошка по-деревенски в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная и хрустящая картошка по-деревенски в духовке — это простой и сытный гарнир, который идеально дополнит любое блюдо. Готовится легко, а результат поражает своим вкусом и золотистой корочкой.

Секрет идеальной картошки по-деревенски в духовке — предварительное отваривание долек за 4–5 минут. Это помогает удалить лишний крахмал и делает картофель более плотным и хрустящим после запекания. Обваляйте дольки в смеси специй (паприка, куркума, чеснок) и растительного масла, затем выложите на противень кожурой вниз. Запекайте при 220 °C около 20–25 минут до румяности.

  • Совет: подавайте горячей с чесночным соусом или свежей зеленью.

Это блюдо станет хитом на вашем столе!

Ранее мы поделились рецептом свекольных чипсов в духовке.

картошка
картофель
картофель фри
рецепты
овощи
закуски
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.