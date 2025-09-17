Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки

Ароматная и хрустящая картошка по-деревенски в духовке — это простой и сытный гарнир, который идеально дополнит любое блюдо. Готовится легко, а результат поражает своим вкусом и золотистой корочкой.

Секрет идеальной картошки по-деревенски в духовке — предварительное отваривание долек за 4–5 минут. Это помогает удалить лишний крахмал и делает картофель более плотным и хрустящим после запекания. Обваляйте дольки в смеси специй (паприка, куркума, чеснок) и растительного масла, затем выложите на противень кожурой вниз. Запекайте при 220 °C около 20–25 минут до румяности.

Совет: подавайте горячей с чесночным соусом или свежей зеленью.

Это блюдо станет хитом на вашем столе!

