Калитки из печи: 15 минут до путешествия в карельскую деревню

Откройте тайны карельской выпечки из ржаной муки с ароматными калитками — открытыми пирожками с хрустящими бортиками и бархатной картофельной начинкой. Для их создания подготовьте: ржаную муку (500 г), картофель (500 г), кефир (200 мл), деревенскую сметану (200 г), сливочное масло (100 г), парное молоко (100 мл), кристальную соль по вкусу.

Картофель отварите в подсоленной воде до мягкости, слейте воду, преобразуйте клубни в воздушное пюре с добавлением подогретого молока и топленого масла. Начинку оставьте остывать до прохладного состояния. Для основы соедините темную муку с кефиром, замесите упругое тесто и позвольте ему отдохнуть под полотенцем 25 минут.

Сформируйте из теста упругую колбаску, нарежьте на аккуратные сегменты, раскатайте каждый в тонкий круг. Расположите прохладную начинку по центру, создайте изящные защипы по периметру, сохраняя сердцевину открытой. Обильно покройте поверхность зернистой сметаной для образования медной корочки и поместите в раскаленную до 220 °C печь на 16 минут. Исходящий от выпечки из ржаной муки душистый пар перенесет вас в гостеприимную карельскую избу!

