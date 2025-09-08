Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Остаются пышными после остывания: пирожки с яблоком — классический рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки с яблоком — это классика домашней выпечки, где воздушное тесто идеально сочетается с сочной кисло-сладкой начинкой. Они остаются пышными даже после остывания!

Классический рецепт: для теста подогрейте 1 стакан молока до теплого состояния, растворите в нем 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. сухих дрожжей. Оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте 2 ст. л. растопленного сливочного масла, щепотку соли и постепенно введите 3 стакана муки. Замесите мягкое тесто, уберите в тепло на 1 час.

Для начинки очистите и нарежьте кубиками 3 яблока, обжарьте с 2 ст. л. сахара и ½ ч. л. корицы до мягкости. Тесто обомните, разделите на шарики, раскатайте, выложите начинку и защипните края. Дайте пирожкам расстояться 20 минут, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Эти пирожки порадуют пышностью! Их вкус — это нежное сливочное тесто с хрустящей корочкой и ароматная яблочная начинка с корицей, которая тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из кабачков с сыром на сковороде за 15 минут.

