Пирожки из кабачков с тянущимся сыром: готовим на сковороде за 15 минут

Эти пирожки из кабачков с тянущимся сыром покорят вас хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной сочной начинкой внутри. При надкусывании вы почувствуете сливочный вкус сыра, сладость кабачков и нотки чеснока.

Рецепт: для теста натрите 2 средних молодых кабачка (около 500 г), посолите и отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 100 г муки, 50 г манки, щепотку соли и перца, 2 измельченных зубчика чеснока. Для начинки нарежьте 200 г твердого сыра (типа моцареллы или чеддера) мелкими кубиками. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой тесто, в центр каждой лепешки кладите сыр, затем накрывайте еще ложкой теста. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяности.

Подавайте пирожки горячими — сыр будет тянуться, как на лучшей пицце! Эти пирожки хороши тем, что готовятся на сковороде за 15 минут без возни с тестом. Идеальный вариант для завтрака или быстрого ужина, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот!

