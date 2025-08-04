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04 августа 2025 в 21:15

На замену оладьям готовлю кабачковую лепешку: с ней не нужно стоять у плиты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На замену оладьям готовлю сырно-кабачковую лепешку. Она получается с хрустящей корочкой и нежной серединкой, а еще с ней не нужно долго стоять у плиты!

Рецепт: натрите 1 средний кабачок (около 300 г), отожмите сок, смешайте с 1 яйцом, 100 г тертого сыра (сулугуни или чеддер), 3 ст. л. муки, щепоткой соли и перца. Тесто должно напоминать густую сметану. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла, вылейте массу, разровняйте слоем 1,5 см и жарьте под крышкой 5–7 минут на среднем огне. Аккуратно переверните, прижав лопаткой, и готовьте еще 5 минут до румяности.

Горячая лепешка покоряет контрастом текстур: хрустящая сырная корочка сменяется сочной кабачковой серединкой с легкой тягучестью расплавленного сыра. Подавайте со сметаной или томатным соусом.

Ранее стало известно, как приготовить сырные палочки за считаные минуты без хлопот: нужны готовое тесто и сыр.

кабачки
лепешки
рецепты
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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