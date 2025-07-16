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16 июля 2025 в 21:01

Сырные палочки за считаные минуты без хлопот: нужны готовое тесто и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные палочки из слоеного теста — это хрустящая закуска с нежным сливочным вкусом и аппетитной золотистой корочкой. Готовое слоеное тесто делает их воздушными внутри, а расплавленный сыр создает тягучую начинку.

Готовятся сырные палочки за считаные минуты без хлопот. Все, что вам нужно, — купить в магазине тесто и сыр.

Рецепт: разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте в пласт толщиной 5 мм и разрежьте на полоски шириной 2 см. Каждую полоску посыпьте тертым сыром (подойдет чеддер или гауда — около 150 г), слегка прижмите сыр и скрутите полоску в спираль. Выложите на противень. При желании смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 12–15 минут при 200 °C до румяного цвета.

Подавайте горячими — эти хрустящие палочки с тягучей сырной начинкой станут хитом любой вечеринки, а также отлично подойдут под просмотр кино и в качестве вкуснятины для детей.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку с плавленым сырком на сковороде.

сыры
тесто
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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