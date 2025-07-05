Лепешки с тягучим плавленым сырком: вкуснятина из дешевых ингредиентов

Невероятно нежные лепешки с плавленым сыром покорят вас хрустящей золотистой корочкой снаружи и аппетитной тягучей сырной текстурой внутри. Эта вкуснятина готовится исключительно из дешевых ингредиентов.

Главные преимущества этого рецепта — минимальный набор продуктов, которые всегда под рукой, фантастическая скорость приготовления и универсальность (подойдут и на завтрак, и на перекус).

Для приготовления замесите простое тесто из 2 стаканов муки, 1 стакана кефира, 1/2 ч. л. соли и 1/2 ч. л. соды. Для начинки натрите 2 плавленых сырка на крупной терке. Раскатайте тесто на кружки, выложите сырную начинку, защипните края и обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного цвета.

Лепешки получаются воздушными с хрустящей корочкой и тягучим плавленым сырком. Подавайте горячими со сметаной или зеленью — это блюдо гарантированно станет хитом на вашей кухне!

Ранее стало известно, как приготовить картофельно-творожные палочки для завтрака.