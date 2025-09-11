Душистая шарлотка к чаю: бабушкин рецепт, который всегда получается

Помните тот неповторимый душистый запах из бабушкиной кухни? Его секрет — в этом пироге. Простая и гениальная классическая шарлотка с яблоками — это больше чем десерт, это путешествие в детство.

Ее формула проста: на 4 яйца возьмите стакан сахара (180 г) и взбивайте 7–8 минут до крепкой пены. Введите 130 г просеянной муки плавными движениями. Очистите 4 антоновки, нарежьте пластинами и выложите в смазанную форму. Залейте яблочную основу пышным тестом. Духовка, разогретая до 180 °C, превратит эти простые продукты в чудо за 35 минут.

Для безупречного результата слегка обваляйте яблочные дольки в ложке крахмала — он заберет излишек влаги, и ваша классическая шарлотка с яблоками получится идеально воздушной снизу и невероятно сочной внутри.

К чаю — самое то!

Ранее мы поделились рецептом творожных кексов без выпечки.