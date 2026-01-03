Они похожи на маленькие шарлотки: творожно-яблочные коржики на завтрак или просто к чаю и кофе

Творожно-яблочные коржики — настоящая находка, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней тяжести. Коржики получаются мягкими, ароматными и действительно напоминают мини-шарлотки: много яблок, нежная текстура и легкая сладость. Отличный вариант к чаю, кофе или в качестве полезного перекуса.

Ингредиенты: мягкий творог 0% — 500 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 40 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., кокосовый сахар — 1 ст. л., яблоки — 300 г.

Приготовление: творог соединяют с яйцом и растопленным сливочным маслом, хорошо перемешивают до однородности. Добавляют кокосовый сахар, муку и разрыхлитель, замешивают мягкое тесто. Яблоки очищают при желании и нарезают небольшими кубиками, аккуратно вмешивают в тесто. Массу выкладывают ложкой или формируют небольшие коржики на противне, застеленном пергаментом. Выпекают при 180 °C около 20–25 минут до легкой румяной корочки.

Нежные, ароматные и очень уютные — такие коржики исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть.

