09 сентября 2025 в 08:05

Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!

Творожные кексы без выпечки: простой рецепт Творожные кексы без выпечки: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наш рецепт — палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное и полезное и не стоять у плиты несколько часов. Кексы не требуют выпекания, их основа — творог и овсяные хлопья. Их можно брать с собой на работу или дать детям в школу.

Смешайте 200 г мягкого творога, 2 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 спелый банан (разомните вилкой) и горсть изюма. Если масса слишком густая, добавьте 1-2 ст. л. йогурта без добавок. Оставьте на 5 минут, чтобы хлопья набухли.

Разложите массу по силиконовым формочкам для кексов и уберите в холодильник на 1-2 часа (или в морозилку на 20 минут). Готово! Можно посыпать кокосовой стружкой или тертым горьким шоколадом.

  • Совет: для шоколадного варианта добавьте 1 ч. л. какао — это скроет вкус творога для тех, кто его не любит.

Посмотрите также рецепт классического манника на нашем сайте.

Анастасия Фомина
А. Фомина
