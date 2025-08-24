Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 08:05

Классический манник на кефире в духовке: воздушный, как облако!

Классический манник на кефире: простой рецепт Классический манник на кефире: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот манник — тот самый случай, когда простота и гениальность идут рука об руку. Всего несколько базовых ингредиентов, а результат — восхитительный десерт с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Секрет пышности — в правильном сочетании манки и кефира!

Залейте 200 г манки 250 мл кефира комнатной температуры, оставьте на 40 минут — крупа должна полностью впитать жидкость. Взбейте 3 яйца с 150 г сахара до светлой пены, добавьте щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара. Аккуратно соедините с манной массой. Введите 1 ч. л. соды (гасить не нужно — кефир сделает свое дело!) и аккуратно перемешайте.

Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте манкой или сухарями. Вылейте тесто и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Не открывайте духовку первые 25 минут — тесто может осесть! Готовность проверяйте деревянной палочкой.

  • Совет: для сочности добавьте в тесто 100 г размороженных ягод или нарезанных яблок.

Читайте также: лаваш с творогом — низкокалорийная закуска для худеющих.

манник
рецепты
простыерецепты
быстрыерецепты
выпечка
кулинария
кухня
продукты
кефир
СССР
Анастасия Фомина
А. Фомина
