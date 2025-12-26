Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Будапешта — нужны свинина, картофель и яблоки

Венгерская кухня славится своими сытными, ароматными блюдами, где удачные сочетания рождают неповторимый вкус. Это блюдо — яркий тому пример, где сочная свиная корейка, нежный картофель и сладковатые яблоки вступают в идеальную гармонию. Секрет успеха — в слоеной запеканке, где предварительно обжаренные лук и мясо томятся в сливочно-сметанном соусе под хрустящей сырной корочкой. Добавление специй — паприки, майорана и мускатного ореха — придает блюду тот самый теплый, «дунайский» характер. Это не просто ужин, а настоящее гастрономическое путешествие, которое согреет холодным вечером.

Картофель (600 г) очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Свинину (500 г) нарежьте порционными кусками, отбейте, посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до корочки. Лук (230 г) нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости. Яблоки (450 г) очистите от сердцевины и нарежьте дольками. Для заливки смешайте сметану (80 г), сливки (80 г), пропущенный через пресс чеснок (10 г), мускатный орех (1/4 ч. л.) и майоран (1 ч. л.). В глубокую форму для запекания выложите слоями: половину картофеля, часть лука, все яблоки, обжаренные отбивные, оставшийся лук и оставшийся картофель. Посолите и поперчите каждый слой. Равномерно залейте все сметанно-сливочной смесью. Посыпьте тертым сыром (110 г). Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20-25 минут до румяной сырной корочки. Дайте блюду немного остыть перед подачей.

