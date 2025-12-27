Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:52

Ароматный смэш-пот с чесночком вместо жареной картошки — готовлю американскую классику и дом наполняется уютом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запах чеснока и трав, томящихся в растопленном сливочном масле, смешивается с ароматом запекающегося картофеля — это чистый магнит для домочадцев. Такой гарнир превращает любой простой ужин в маленький праздник. Смэш-пот можно подавать прямо на противне, создавая непринужденную, уютную атмосферу.

Картофель (800 г) среднего размера тщательно мою щеткой. Не очищая, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль (1-2 ст. л.) и довожу до кипения. Варю 15-20 минут до состояния, когда картофель легко протыкается вилкой, но еще не разваливается. Воду сливаю и даю картофелю немного остыть и обсохнуть 5-10 минут. Разогреваю духовку до 200°C. Противень застилаю пергаментом.

Каждый вареный картофель аккуратно раскладываю на противне. Сверху накрываю его плоской стороной большой поварской лопатки, ладонью или дном стакана и слегка надавливаю, чтобы картофелина «треснула» и расплющилась, но не рассыпалась полностью.

В отдельной пиале растапливаю сливочное масло (50-70 г). Добавляю к нему сушеные итальянские травы (2 ч. л.), соль по вкусу и чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс. Перемешиваю. С помощью кисточки обильно смазываю каждый «битый» картофель ароматным масляным соусом, стараясь, чтобы он попал и в трещинки. Запекаю в разогретой духовке 25-30 минут, пока края картофеля не станут золотисто-коричневыми и хрустящими, а сверху не появится аппетитная корочка. Подаю горячим прямо с противня, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушка, укроп) при желании.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрый салат на Новый год — готовлю «Зимнюю стужу» с сыром и курятиной: топ-блюдо с копчеными нотками
Общество
Быстрый салат на Новый год — готовлю «Зимнюю стужу» с сыром и курятиной: топ-блюдо с копчеными нотками
Бюджетная красная рыба к празднику: как из простой горбуши сделать закуску, которую путают с семгой
Общество
Бюджетная красная рыба к празднику: как из простой горбуши сделать закуску, которую путают с семгой
Готовлю драники с сюрпризом: хрустящие снаружи, а внутри неожиданная начинка — обычный рецепт можно забыть
Общество
Готовлю драники с сюрпризом: хрустящие снаружи, а внутри неожиданная начинка — обычный рецепт можно забыть
Праздничная свинина с картошкой в одной сковороде — заливка решает все
Общество
Праздничная свинина с картошкой в одной сковороде — заливка решает все
Лишь гречка, кефир и изюм — пеку русские гречневые блины: не обычные, а с ореховым вкусом и воздушной текстурой
Общество
Лишь гречка, кефир и изюм — пеку русские гречневые блины: не обычные, а с ореховым вкусом и воздушной текстурой
еда
картофель
рецепты
специи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России стерли в порошок большой цех по производству ракет ВСУ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III и принц Уильям собираются «очаровать» Трампа во время визита США
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.