Ароматный смэш-пот с чесночком вместо жареной картошки — готовлю американскую классику и дом наполняется уютом

Запах чеснока и трав, томящихся в растопленном сливочном масле, смешивается с ароматом запекающегося картофеля — это чистый магнит для домочадцев. Такой гарнир превращает любой простой ужин в маленький праздник. Смэш-пот можно подавать прямо на противне, создавая непринужденную, уютную атмосферу.

Картофель (800 г) среднего размера тщательно мою щеткой. Не очищая, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль (1-2 ст. л.) и довожу до кипения. Варю 15-20 минут до состояния, когда картофель легко протыкается вилкой, но еще не разваливается. Воду сливаю и даю картофелю немного остыть и обсохнуть 5-10 минут. Разогреваю духовку до 200°C. Противень застилаю пергаментом.

Каждый вареный картофель аккуратно раскладываю на противне. Сверху накрываю его плоской стороной большой поварской лопатки, ладонью или дном стакана и слегка надавливаю, чтобы картофелина «треснула» и расплющилась, но не рассыпалась полностью.

В отдельной пиале растапливаю сливочное масло (50-70 г). Добавляю к нему сушеные итальянские травы (2 ч. л.), соль по вкусу и чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс. Перемешиваю. С помощью кисточки обильно смазываю каждый «битый» картофель ароматным масляным соусом, стараясь, чтобы он попал и в трещинки. Запекаю в разогретой духовке 25-30 минут, пока края картофеля не станут золотисто-коричневыми и хрустящими, а сверху не появится аппетитная корочка. Подаю горячим прямо с противня, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушка, укроп) при желании.

