23 января 2026 в 18:35

Обычная картошка — скучно! Готовлю по-шведски: нужны картошка, горчица и мед

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картошка, горчица и мед — запекаю в духовке потрясающий шведский гарнир. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное к мясу или как самостоятельная вегетарианская закуска. Получается обалденная вкуснятина: снаружи — хрустящие, липковато-карамельные и пикантные кусочки, а внутри — нежная, тающая картофельная мякоть.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше молодого), 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. зернистой горчицы, 1 ст. л. жидкого меда, 2–3 зубчика чеснока, соль, свежемолотый черный перец, свежий укроп. Картофель тщательно вымойте, нарежьте на крупные дольки. В миске смешайте масло, горчицу, мед, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Заправкой полейте картошку и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки покрылись соусом. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 35–40 минут в разогретой до 200 °C духовке до румяной корочки, раз в 15 минут аккуратно переворачивая. Подавайте горячим, посыпав свежим укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

картофель
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
