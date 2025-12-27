Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 15:45

Новый год с изюминкой: готовим салат с мандаринами — гости не догадаются о секретном ингредиенте!

Новый год — время чудес и неожиданных кулинарных открытий, и этот салат полностью оправдывает своё название. Казалось бы, что может быть общего между сладкими мандаринами, нежными крабовыми палочками и пикантным чесноком? Однако в этом блюде они создают удивительно гармоничный и свежий союз. Яркие дольки мандаринов дарят салату праздничный аромат и лёгкую цитрусовую кислинку, которая идеально оттеняет вкус морепродуктов и сладковатой кукурузы. Это тот самый случай, когда смелый эксперимент превращается в главный хит новогоднего стола, вызывая желание попробовать его снова и снова.

Рецепт приготовления

Очистите 6 сладких мандаринов, разделите на дольки и каждую дольку разрежьте на 2-3 части. 200 г крабовых палочек нарежьте небольшими кубиками. 4 яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Чеснок (4 зубчика) пропустите через пресс. В глубокой миске аккуратно смешайте крабовые палочки, мандарины, 200 г консервированной кукурузы, яйца и чеснок. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, ещё раз осторожно перемешайте, стараясь не помять мандарины. Подавайте салат, выложив его горкой в салатнике или порционно в креманках. При желании украсьте веточками зелени и дольками мандарина.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Легкий десерт на Новый год — «Птичье молоко» без выпечки и яиц: идеально после майонезных салатов
Легкий десерт на Новый год — «Птичье молоко» без выпечки и яиц: идеально после майонезных салатов
Ни одного Нового года без этих рулетиков. Порционное горячее с яблочно-ореховой начинкой
Ни одного Нового года без этих рулетиков. Порционное горячее с яблочно-ореховой начинкой
Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет
Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет
Фруктовый салат задобрит Лошадь: готовим для привлечения удачи — суперский десерт и закуска к вину
Фруктовый салат задобрит Лошадь: готовим для привлечения удачи — суперский десерт и закуска к вину
Такая закуска к Новому году проверена временем и тысячами хвалебных отзывов — готовим быстрые лодочки с печенью трески
Такая закуска к Новому году проверена временем и тысячами хвалебных отзывов — готовим быстрые лодочки с печенью трески
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

