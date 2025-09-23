Звезда стола: почему все в восторге от этого оливье с кабачками

Звезда стола: почему все в восторге от этого оливье с кабачками

Устали от тяжелых жирных салатов? Давайте приготовим невероятно легкую и сочную версию классической закуски! Оливье с кабачками — это свежий взгляд на знакомое с детства блюдо, который покорит вас с первой ложки.

Главный сектор успеха — это хрустящие молодые кабачки. Они идеально заменяют картошку, даря салату легкость и оригинальную текстуру. Кабачки не нужно предварительно отваривать — просто нарежьте их мелкими кубиками и смешайте с отварной морковкой, яйцами, консервированным горошком и любимой колбасой. Заправьте все легким майонезом или греческим йогуртом без наполнителей. Такой рецепт оливье с кабачками оценят даже те, кто обычно избегает этого салата.

Обязательно приготовьте это потрясающее оливье — оно станет гастрономическим открытием и украшением любого обеда. Этот салат не оставит равнодушным никого!

Ранее мы привели рецепт шикарного горлодера.