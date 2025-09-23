«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:10

Звезда стола: почему все в восторге от этого оливье с кабачками

Оливье с кабачками: простой пошаговый рецепт Оливье с кабачками: простой пошаговый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от тяжелых жирных салатов? Давайте приготовим невероятно легкую и сочную версию классической закуски! Оливье с кабачками — это свежий взгляд на знакомое с детства блюдо, который покорит вас с первой ложки.

Главный сектор успеха — это хрустящие молодые кабачки. Они идеально заменяют картошку, даря салату легкость и оригинальную текстуру. Кабачки не нужно предварительно отваривать — просто нарежьте их мелкими кубиками и смешайте с отварной морковкой, яйцами, консервированным горошком и любимой колбасой. Заправьте все легким майонезом или греческим йогуртом без наполнителей. Такой рецепт оливье с кабачками оценят даже те, кто обычно избегает этого салата.

Обязательно приготовьте это потрясающее оливье — оно станет гастрономическим открытием и украшением любого обеда. Этот салат не оставит равнодушным никого!

Ранее мы привели рецепт шикарного горлодера.

оливье
салаты
закуски
рецепты
кабачки
овощи
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При столкновении фур и «Газели» скончался один человек
Власти Кузбасса назвали сумму, которую недополучит бюджет региона
Токаев назвал способ разрешения украинского кризиса
Найти работу мечты: советы по поиску вакансий для жителей Перми
Налеты на Москву, Крым и Белгород: как ВСУ атакуют Россию 23 сентября
Психолог назвал причину импульсивных покупок
Журналистка раскрыла список звезд, кого не пригласили на вечеринку Собчак
«Тысячи мертвых»: военэксперт о тактике массового «забоя» под Покровском
Юрист раскрыл последствия для Галкина из-за полумиллионного долга
В МИД раскрыли позицию Китая по реализации нового ДСНВ между Россией и США
Создатель «Масяни» стал фигурантом нового уголовного дела
Россиянин зарубил соседку мачете и лишился свободы
В Москве ребенок уже год страдает от подхваченной в бассейне болезни
В России раскрыли истинную цель налета украинских БПЛА на Москву
Российские военные взяли под огневой контроль два крупных хаба ВСУ
В «Аэрофлоте» назвали сроки возвращения к штатному расписанию в Шереметьево
«Всю жизнь работал»: раскрыты планы Газманова на отданные Саркисяну деньги
Звезда стола: почему все в восторге от этого оливье с кабачками
Раскрыто, как лжекурьеры выманивают у россиян деньги
IT-эксперт рассказал, как обезопасить ребенка от киберпреступников
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.