Тайны азербайджанской кухни: ваш идеальный суп в горшочках

Откройте для себя пити — насыщенный бараний суп, пришедший к нам из азербайджанской кухни. Его особенность — длительное томление в керамических горшочках, где каждый компонент раскрывает свой вкус. Давайте создадим это восточное чудо на вашей кухне.

Для азербайджанского супа пити с бараниной и нутом подготовьте баранину (мягкое мясо) — 500 г, нут — 4 ст. л., лук — 2 шт., алычу — 4 шт., картошку — 2 шт., томат — 1 шт., перчик горошком — 5–7 шт., мяту — 2 веточки, соль — по вкусу.

Начните с нута — залейте его холодной водой и оставьте размокать около 3,5 часа, после чего сбросьте на дуршлаг. Разогрейте духовую печь до 190 градусов. Мясо нашинкуйте кубиками, луковицу — полукольцами, а алычу освободите от косточек и разрежьте пополам. Распределите ингредиенты по горшочкам и залейте кипящей водой (по 500 мл в горшочек). Отправьте в печь на 30 минут. Всыпьте кубики картошки и помидора, приправьте перцем и солью. Готовьте под крышечками еще 40 минут. В завершение посыпьте мятой и дайте постоять в печи 5 минут.

