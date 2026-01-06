Эта гульчехра сразила всех наповал: готовила к празднику — сливочная курочка по-узбекски. Даже без гарнира, просто макали в подливку лаваш

Эта гульчехра сразила всех наповал: готовила к празднику — сливочная курочка по-узбекски. Даже без гарнира, просто макали в подливку лаваш

Это блюдо я готовила к праздничному столу, и оно стало настоящей звездой вечера. Гульчехра — традиционное узбекское угощение, которое подкупает простотой и невероятно нежным вкусом. Курица буквально тает в сливочно-молочном соусе с ароматом специй и чеснока, а готовится все без лишних хлопот.

Ингредиенты: курица (любые части) — 1 кг, репчатый лук — 3–4 шт., чеснок — 10 зубчиков, молоко — 150 мл, сметана — 10 ст. л., пшеничная мука — 2 ст. л., укроп — 1 пучок, хмели-сунели — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: лук очистите и нарежьте полукольцами. Выложите его на сковороду с щедрым количеством растительного масла и обжарьте до мягкости и легкой золотистости. Добавьте курицу, нарезанную на одинаковые кусочки, и обжарьте вместе с луком до румяной корочки.

Для соуса смешайте молоко с мукой до полностью однородной консистенции, чтобы не осталось комочков. Влейте соус к курице, добавьте сметану, мелко нарезанный чеснок, специи, соль и сахар. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30 минут. В самом конце добавьте рубленый укроп и аккуратно перемешайте. Подавайте гульчехру горячей — с рисом, другой крупой или свежим лавашем.

Ранее мы делились рецептом тушеной капусты. Две добавки — и она уже вкусняшка, которую сметают со стола. Точно станет любимым гарниром.