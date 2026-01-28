Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:07

«Нельзя даже смотреть»: стало известно о запрете для украинских спортсменов

Чемпионка Устинова: украинским спортсменам запретили контактировать с россиянами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинским спортсменам запретили контактировать с россиянами на соревнованиях, заявила российская чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова. По ее словам, которые приводит Sport24, им не разрешают даже смотреть в сторону гимнастов из России.

Просто украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать, протягивать руку, обнимать, разговаривать, даже смотреть на нас, поэтому с ними мы никак не общаемся, — рассказала Устинова.

Чемпионка отметила, что общение с другими иностранцами складывается нормально, и давление на россиян не ощущается. Она добавила, что на чемпионате мира в Венгрии из судейства исключили российских и украинских представителей, чтобы не допустить несправедливого выставления оценок.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжила включать российских атлетов в списки допущенных к турнирам в нейтральном статусе. В свежем решении организации упомянуты лыжник Никита Денисов, а также горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова.

До этого сообщалось, что МОК расширил список приглашенных на ОИ российских спортсменов. Были приглашены шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Они уже подтвердили свое согласие на участие.

