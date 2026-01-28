Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 06:12

Украинские силы могли обстреливать собственную территорию

Пленный ВСУ Кушнир: украинские силы могли сами обстреливать территорию Сум

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военнослужащие могли сами обстреливать территорию Сум, допустил в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Виктор Кушнир. По его словам, источник огня по населенному пункту был неочевиден, но указывал на направления, контролируемые украинской стороной.

Когда мы были в Сумах, там да, прилетало пару раз. Ну не поймешь чьи, не с вашей стороны. Получается, что с нашей стороны, — заявил Кушнир.

Эти слова подтверждают ранее озвученное мнение дипломатических источников в Москве. Они заявляли о возможных провокациях со стороны Киева.

Руководство Украины регулярно использует тактику провокаций «под чужим флагом», организуя удары по собственным населенным пунктам или объектам с целью возложить ответственность на российскую сторону и получить политические или пропагандистские дивиденды на международной арене. Подобные обвинения в адрес украинских властей звучат не впервые на протяжении конфликта.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать Запорожскую атомную электростанцию на фоне переговоров Киева и Москвы. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов считает, что на данный момент ЗАЭС поддерживается в работоспособном состоянии в нейтральном режиме.

