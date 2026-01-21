Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 05:31

ПП-ужин может быть невероятно вкусным — готовлю минтай с чесночным соусом, чтобы семья просила добавки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой. Всего 89 ккал на 100 граммов, много белка и нежнейшая текстура! Минтай под сметанным соусом доказывает, что диетическое питание может быть вкусным.

400 г филе минтая нарезаю порционными кусками, посыпаю солью, черным перцем и приправой для рыбы. Разогреваю сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны).

В отдельной емкости смешиваю 150 г сметаны, 5 г измельченного чеснока, пучок мелко нарезанного укропа и немного соли. Заливаю рыбу полученным соусом, убавляю огонь до минимума, аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и томлю 15 минут. В конце сбрызгиваю лимонным соком по вкусу. Подаю с легким овощным салатом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

