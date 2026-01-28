Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:15

Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто

Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто
Бурек — это не просто пирог, это душа балканской кухни. Тот, кто хоть раз пробовал его горячим в пекарне где-нибудь в Белграде, никогда не забудет этот фантастический контраст хрустящего многослойного теста и нежнейшей мясной начинки. Хорошая новость: приготовить этот шедевр можно на собственной кухне, используя один хитрый прием с маслом и водой.

Вам понадобится 500 г готового вытяжного теста фило (готовое легко найти в супермаркетах). Для начинки возьмите 500 г качественного мясного фарша, лучше всего смесь говядины и свинины в равных долях.

Мелко нарежьте 2 крупные луковицы и обжарьте их на сковороде до прозрачности, затем добавьте мясо и жарьте почти до готовности. Обязательно всыпьте 1 ч. л. соли, щедрую порцию черного молотого перца и влейте 50 мл воды — именно она сделает мясо внутри пирога невероятно сочным.

Теперь приготовьте заливку: смешайте в стакане 100 мл сильногазированной минералки и 100 мл растопленного сливочного масла.

Возьмите круглую форму для запекания, смажьте ее и выложите два листа теста так, чтобы края свисали. Каждый последующий лист теста слегка сминайте, как бумагу, окунайте в масляную смесь и выкладывайте слоями, чередуя с обжаренным фаршем. Закройте пирог свисающими краями первых листов, смажьте остатками заливки и отправляйте в разогретую до 200 °C духовку на 30–35 минут. Когда бурек станет темно-золотистым и очень пышным, доставайте его и сразу накрывайте полотенцем на пару минут.

  • Совет: сербы традиционно подают бурек с холодным питьевым йогуртом или кефиром — это сочетание считается идеальным и помогает лучше раскрыть вкус мяса.

Анастасия Фомина
А. Фомина
