28 января 2026 в 06:45

Нутрициолог рассказала, как прийти в форму после длительных праздников

Нутрициолог Бодрова: короткие домашние тренировки помогут похудеть в начале года

После длительных праздников можно начать худеть с помощью коротких домашних тренировок, заявила NEWS.ru эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова. По ее словам, легкие физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ после обильных застолий.

После новогодних праздников многие задумываются о том, как вернуть форму без жестких диет и спортзала. Этот период лучше начинать с коротких и простых тренировок дома. «Праздничный живот» чаще связан не только с набором веса, но и с перееданием, задержкой жидкости и снижением активности. Поэтому в январе важно мягко вернуть движение в повседневную жизнь. Небольшие ежедневные нагрузки помогают запустить обмен веществ, уменьшить вздутие, улучшить самочувствие и избежать перегрузки после праздников, — поделилась Бодрова.

Она подчеркнула, что для простой тренировки понадобится 15 минут. По словам Бодровой, начать занятие следует с разминки, которая займет около трех минут. За это время, отметила нутрициолог, нужно выполнить круговые движения плечами, наклоны и повороты головы, легкие приседания, а также повороты корпуса.

Основная часть тренировочного процесса займет 10 минут. В этот временной промежуток следует включить приседания, планку, скручивания на пресс, ягодичный мост, а также берпи без прыжка. Сделайте два круга с отдыхом 20–30 секунд между ними. После двухминутной разминки можно приступить к потягиваниям и легкой растяжке, — добавила Бодрова.

Она заключила, что утро нужно начинать со стакана воды и быть более активным в течение дня. Кроме того, по словам нутрициолога, стоит избегать приема пищи за два-три часа до сна, а также уменьшить потребление сладкого и алкоголя.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что ограниченное разнообразие упражнений мешает достичь желаемой физической формы. По ее словам, для стройности фигуры также необходимы кардионагрузки.

